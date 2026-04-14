〈巨人をクビになりハローワークへ…？ “元プロ野球選手”が給湯器工場で職場仲間にかけられた“意外な言葉”〉から続く2016年7月。東京ドームでのヤクルト戦で、読売巨人軍の中継ぎ投手田原誠次は山田哲人の背中に死球を当ててしまった。場内には大ブーイングが渦巻き、ネット上では殺害予告まで飛び交う事態に発展した。【写真】この記事の写真を見る（2枚）果たして、あの死球は「故意」だったのか？ なぜ、大差のリードで