週刊誌や雑誌、タブロイドと聞いてどんな印象を持ちますか？ザ・下世話と思う方も多いだろう。【画像】「はっきり言いますけれども…」“高市首相を恫喝”報道について激白した今井尚哉・内閣官房参与を見る雑誌界隈で持ちきりの「大喧嘩？」の話題それらの魅力を挙げるなら、新聞がまだ伝えない、あるいは記事にしない事象を知ることができる点かもしれない。下世話な案件はたしかに多い。でもそこから大事なことが見えてく