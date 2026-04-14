2016年4月14日夜と16日午前に熊本県で震度7を観測し、県内や九州各地で大きな揺れと甚大な被害を生んだ「熊本地震」から10年。地震で輪転機が止まりながらも、必死に新聞を人々へ届けた地元紙「熊本日日新聞」の被災1週間の記録「ドキュメント熊本日日新聞編集局」（月刊「文藝春秋」2016年6月号）より一部を特別に公開する。（年齢や肩書きなどは掲載時のまま）【写真】この記事の写真を見る（2枚）「熊本日日新聞」本社外観と