〈「私…現場に入ります！」「待て！」“震度7の震源地”に実家がある地元紙記者は涙目で…《熊本地震から10年》〉から続く2016年4月14日夜と16日午前に熊本県で震度7を観測し、県内や九州各地での大きな揺れと甚大な被害を生んだ「熊本地震」から10年。地震で輪転機が止まりながらも、必死に新聞を人々へ届けた地元紙「熊本日日新聞」の被災1週間の記録「ドキュメント熊本日日新聞編集局」（月刊「文藝春秋」2016年6月号）より