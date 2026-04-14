シェラトン都ホテル大阪は、18階と19階の客室をリノベーション、スイートルームを新設し、「エグゼクティブフロア」として4月25日にリニューアルオープンする。18階のエグゼクティブフロアは2023年に改装したスイートルームに続き17室を、19階の客室フロアはエグゼクティブフロアとして全面リノベーションした。2025年3月にリノベーションした17階と同様に、和モダンな空間へ刷新する。ジュニアスイートはベッドサイドにUSBポート