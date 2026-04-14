2026年4月14日未明、札幌市西区でタクシーが電柱に衝突する事故がありました。この事故で運転手の男性が死亡しました。事故があったのは札幌市西区発寒8条12丁目の市道です。14日午前2時55分ごろ、付近を通りがかった人から「タクシーと電柱の交通事故。運転手の男性の意識がない」と110番通報がありました。この事故で運転手の男性が意識不明の状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察によりますと、