All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった兵庫県在住66歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：ku年齢・性別：66歳・女性居住地：兵庫県家族構成：本人、夫（70歳）、息子（40歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：250万円現在の預貯金：800万円リスク資産：なし予想以上に出費がかさむときがある年金生活で