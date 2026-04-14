見知らぬ土地で交通手段がないと、途方に暮れてしまう。【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味バスに乗れず、タクシーも行ってしまった......困り果てているときに現れたのは！？＜Mさんからのおたより＞10年くらい前、旅行で熊本へ行きました。熊本空港の近くで用事があり、タクシーを利用しました。新幹線で鹿児島に移動したかったので、近くの