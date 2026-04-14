リベンジ許さん！広島・栗林良吏投手（２９）が１３日、先発予定の１５日・中日戦（バンテリン）での好投を誓った。前回対戦の開幕３戦目では、プロ初先発ながら１００球未満で完封するマダックスを達成。竜打線を完璧に封じ込めた。中９日で臨むマウンドでも快投し、チームに勝利へと導いていく。万全の準備で、気合十分の相手打線に立ち向かう。栗林がマツダで行われた投手指名練習に参加。キャッチボールや、瞬発系のトレー