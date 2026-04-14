俳優の遠藤憲一が、16日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。遠藤憲一＝テレビ朝日提供64歳の現在、料理番組にも出演し、料理を一から学んでいるという遠藤。知らない用語や料理名に困惑する日々だそうで、苦労を知ったことで感じた食事を作ってくれる妻への感謝の思いを話した。長年ドラマで共演した西田敏行さんが亡くなり2年。これまで現場で西田さんの数々のアドリブに度肝を