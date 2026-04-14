ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１４日、米男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」でロリー・マキロイ（英国）が史上４人目の連覇を果たしたことを伝えた。同番組はマスターズ中継のため、先週の１０日と、１３日の放送は休止。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「ゴルフの中継がありましたからしばらく放送がありませんでした。またきょうからよろしくおねがいします」とあいさつした。