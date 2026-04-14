子育て中に「いらいら」を経験する人は少なくない。理由は愛情不足でも不寛容でもないという。「生き物全般に起こる現象で決して自分のせいではない」と、島根大人間科学部人間科学科心理学コースの源健宏准教授（45）＝認知神経科学＝は説く。脳の仕組みを知ると「私のせいじゃない」と少しほっとするかも。いらいらの仕組みをひもといてみよう。【写真】源健宏准教授自身も子育て真っ最中です自身も2児の子育てを経験してき