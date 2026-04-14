かつて夕日に映えた美しい棚田の面影はもはやない。4月初旬、阿蘇外輪山の麓にある熊本県西原村の通称「新田（しんた）」地区を訪れると、伸び放題の雑草に覆われた段々状の傾斜地が無情に広がっていた。2016年4月に熊本地震が発生し、西原村は14日の前震で震度6弱、16日の本震で震度7に襲われた。約40戸が戦前からコメを生産してきた新田でも、震災と後の豪雨で用水路が補修不能となり、約5ヘクタールの棚田は全て耕作放棄