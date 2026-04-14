子宝や商売繁盛、家内安全に御利益があるとされる「きのうさま」が鎮座する大分県日田市内河町の松尾神社の大祭「きのうさま祭り」が、12日に開かれた。普段は静かな地域が、参拝に訪れる人や地元住民による出店を楽しむ人でにぎわった。江戸期の創建とされる神社の境内には、木彫りや石の彫刻が数多く供えられている。毎年4月に開かれる大祭は、参拝客が減るなどして一時途絶えたが、地元青壮年でつくる「きばる会」が1991年