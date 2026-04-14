大分県日田市の大分大山町農業協同組合は8日、同市天瀬町のテーマパーク「木の花ガルテン五馬媛（いつまひめ）の里」で、市内外の取引先や農業関係者ら約400人を招いた恒例の「桜を愛（め）でる小宴」を開いた。出席者たちは桜の木の下で、地元食材を使ったおもてなしの郷土料理を堪能した。五馬媛の里は、同農協が国から譲り受けた山林など31ヘクタールで樹木の植栽を進めている。四季を通じて花が咲き、来場者が見学できる