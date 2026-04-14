196棟が被災した大分市佐賀関の大規模火災を受け、大分市が建設する市営の復興住宅を巡って、市の計画案と被災住民の希望に隔たりが生じている。市は被災地の高台に、2階建ての集合住宅を建設する方針だが、12日にあった意見交換会では、住民側から一戸建てを求める声が多数出た。会議終了後、住民らの自治組織も、独自のアンケート結果を基に一戸建てでの再考を求めた。（中野剛史）市は、自力での自宅再建が難しい被災者を