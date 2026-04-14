米ニューヨークの国連本部で27日から始まる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせて訪米する原水爆禁止日本国民会議（原水禁）の県内関係者3人が12日、長崎市で記者会見を開き、「核兵器の非人道性を伝える」などと抱負を語った。25日から5月1日まで現地で活動し、再検討会議の傍聴や関連イベントに参加する。3人は、県平和運動センター被爆者連絡協議会の川副忠子議長（82）▽全国被爆二世団体連絡協議会の崎山昇会長（67