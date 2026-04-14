内皮を取り除いた甘夏ミカンを人の手で選別し、鉄の缶に詰めていく。糖液を注ぎ、密封した後、80度ほどの湯で殺菌を施す。缶に賞味期限を記し、段ボール箱に収めると完成だ。一連の工程はベルトコンベヤーの上で、滞りなく進んでいった。長崎県島原市の缶詰会社「太洋食品」の工場を訪れた。無機質な機械に囲まれ、甘夏の実は黄金色に輝いて見えた。昭和の時代に流れていたテレビCMが脳裏に浮かぶ。♪きらっきらっ金太洋