12日に投開票された佐賀県吉野ケ里町長選で3選を果たした無所属現職の伊東健吾氏（78）は同日夜、町内の公民館で支持者に対し、「前の見えない選挙だったが、皆さんのおかげで当選できた。『もっと仕事をせろ』と言っていただけたと理解している。懸命にまちづくりと住民サービスを行う」と抱負を語った。選挙戦では、2024年に自殺した元町課長の男性に対する伊東氏のパワハラ発言を町の第三者委員会が認定したことも争点とな