12日に投開票された佐賀県有田町長選で初当選した無所属新人、元町財政課長の鷲尾佳英氏（60）は同日夜、同町南原の事務所で「町の課題を少しでも多く解決し、町民を幸せにしていきたい」と語り、支持者らと喜びを分かち合った。立候補を表明したのは1月末。現職町長による宴席でのセクハラ行為が表面化し、町政に混乱が生じていた。38年務めた町役場を定年前に退職した。当時は知名度不足を懸念する声もあったが、長年続けて