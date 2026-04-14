ラグビーのリーグワン、九州電力キューデンヴォルテクスは13日、山田章仁（40）が今季限りで同クラブを退団することを発表した。山田章は2025〜26年シーズン、ここまでWTBとして先発で6試合に出場し、3トライをマーク。トップリーグ時代からの通算を108トライとして小野澤宏時氏が持つリーグ通算の日本記録まで1としていた。今後については明らかになっていないが、「現役続行」を希望している。日本代表キャップ25を誇る山田