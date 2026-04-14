JR九州が、主要駅ビルで展開する商業施設「アミュプラザ」を福岡市・天神に出店することが13日、分かった。商業ビル「VIORO（ヴィオロ）」をアミュプラザに転換し、2027年春に開業する予定。アミュプラザが駅ビル以外に進出するのは初めて。ターミナル駅ビルで培ったノウハウやブランド力を生かし、天神を皮切りに駅ビル以外も含めた多店舗展開を目指すとみられる。