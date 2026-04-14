俳優の綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。涙を見せる場面があった。【写真】スタジオでは涙も…笑顔を見せる綾瀬はるか番組では「私のこと覚えてますか」と題したクイズを出題。その中で、綾瀬が主演を務めた2013年放送のNHK大河ドラマ『八重の桜』で美術進行を担当していたスタッフが登場した。撮影した1年間、多くの時間をともにしていたといい、お