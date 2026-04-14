ドル円、１５９円台前半に下落協議は不調も解決に向けた取り組みは継続＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は後半に戻り売りが強まり１５９円台前半に下落。週末にパキスタンのイスラマバードで行われた和平協議では、バンス副大統領率いる米代表団とイラン側の間で合意には至らなかった。見通しは一段と不透明になっている。 前半は原油高・株安の動きの中、ドル円は買いが優勢となり、１５９円台後半