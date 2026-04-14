第1回【トランプ大統領はなぜ「支持率35％」でも全く強気を崩さないのか専門家が「たとえ中間選挙で大敗してもトランプ政権はレームダックに陥らない」と説く納得の理由】からの続き──。「今年11月の中間選挙で共和党が敗北し、トランプ政権はレームダック化する」という予測は多い。レームダックとは「死に体」の意味だが、アメリカ現代政治を専門とする上智大学の前嶋和弘教授は「必ずしもそうとは限らない」と指摘する。