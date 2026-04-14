CNNの日本語・電子版は4月2日、「トランプ氏の経済運営支持率は過去最低の31％、ガソリン価格高騰に不満CNN世論調査」との記事を配信した。CNNと調査会社SSRSが実施したオンラインと電話での調査によれば、ドナルド・トランプ大統領に対する支持率は35％。これは記録的な低水準だと注目を集め、日本でも多くのメディアが「大統領の支持率は危険水域に入った」と報じた。実際、トランプ大統領は4月2日にボンディ司法長官の解任