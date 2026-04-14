米大リーグは１３日（日本時間１４日）、先週（現地６〜１２日）の週間ＭＶＰを発表。ア・リーグはエンゼルスのホセ・ソリアーノ投手、ナ・リーグはナショナルズのジェームズ・ウッド外野手が選出された。両選手とも初の受賞。ソリアーノは計１５回を投げて１失点２０奪三振で２勝、防御率０・６０。ウッドは２２打数１２安打の打率５割４分５厘、６長打、８打点を記録した。ＭＬＢ公式サイトによるとソリアーノは、開幕から