“なんでできないの？”高市早苗首相が今年2月の衆院選での大勝後に目指したのは、2026年度予算の年度内成立だった。結果はうまく行かず、大いに落胆しているという。そしてその大勝そのものが今や高市氏の首を絞めつつあるとの指摘もひろがっている。【写真を見る】「モヤモヤが体の外に発散して、ええ気分ですよ」33年前、奈良市内のスタジオでのドラムさばき「衆院選をやったことが大きく響いて、予算の年度内成立について