慣れっこに最新のJNNの世論調査で高市早苗内閣の支持率は71.5％だった。3月の調査結果からほぼ横ばいで依然として高いレベルをキープしているという。発足からおよそ半年が経過した政権が空前の支持率を維持している状況を官邸はどうとらえているのか。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」テレビ東京と日本経済新聞社が3月27〜29日に実施した世論調査で、高市内閣を「支持する」と