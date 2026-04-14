中華チェーン「日高屋」には420円のラーメンというメニューがある。一昨年に原材料の高騰に伴う30円の値上げを行うまでは、390円という破格の安さを長く守ってきた（いずれも税込価格）。この値段設定には、単なる安売りではない、創業者・神田正の哲学があった。＊＊＊【画像】創業者は御年85歳。「常識の逆をいく経営」で“日高屋”を展開してきたほか※この記事は、『日高屋 10人中6人に美味しいといわれたい』（神田正著