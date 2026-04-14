ニューヨーク証券取引所のトレーダーたち＝13日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】週明け13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前週末比301.68ドル高の4万8218.25ドルで取引を終えた。米国とイランの協議をにらむ展開となる中、進展への期待から買い注文が優勢だった。トランプ米大統領が13日、協議を巡りイラン側から連絡があったと主張し、「彼らは合意をまとめたいと望んでいる」と発言したことが