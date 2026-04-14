きょうは前線の影響で、西日本を中心に雨の範囲が広がっていき、本降りになる所もありそうです。東日本も次第に雲が多くなりますが、気温は高めとなるでしょう。【西日本夜は広い範囲で雨】朝は晴れ間の出る所が多いものの、九州はところどころで雨となりそうです。九州では午後になると広い範囲で雨となり、四国や中国地方にも雨雲のかかる所がある見込みです。夕方以降は、九州や中国地方を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう