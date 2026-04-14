日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』の第2話に、竹財輝之助がゲスト出演することが発表された。 参考：『タツキ先生は甘すぎる！』は子どもたちに本気で寄り添うドラマを彩る町田啓太の安心感 本作は、小中学生の不登校が35万人を超え12年連続で増加している現状を背景に、学校に行けない子どもたちの居場所であるフリースクール“ユカナイ”を舞台に描くヒューマンドラマ。町田啓太が演