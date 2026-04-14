10月より日本テレビ系で放送予定の大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に寺尾聰が出演することが発表された。 参考：大泉洋が語る『ちょっとだけエスパー』文太への愛着“人を楽しませたい”が自身の原動力に 池井戸潤が十余年の歳月をかけて執筆した同名小説をドラマ化する本作。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大