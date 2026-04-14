14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1120円高の5万7700円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては1197.23円高。出来高は8802枚だった。 TOPIX先物期近は3787ポイントと前日比58ポイント高、TOPIX現物終値比63.99ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57700 +11208802 日経225m