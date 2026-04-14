3月に行われた世界選手権で4度目の優勝を果たし、現役を引退した坂本花織さんが12日、日本テレビ「Going! Sports&News」に生出演。今後の展望について語りました。スタジオには坂本さんの年表が用意されており、「未来」の欄には坂本さんが抱負を直接書くことに。自らペンを走らせ、ボードには「コーチになってオリンピアンを育てる」と書きました。その真意を問われると、ミラノ・コルティナオリンピックの演技後に中野園子コ