NBAは日本時間13日、レギュラーシーズン最終戦を終えて、順位が確定しました。八村塁選手が所属するレイカーズは、ジャズに131-107で勝利。八村選手は22得点、10リバウンドのダブルダブルの活躍で勝利に貢献。チームは3連勝でシーズンを締めくくり、53勝29敗で西カンファレンス4位となりました。今後はプレーオフに登場。プレーオフは、レギュラーシーズン終了後に行われるポストシーズンで、各カンファレンス上位6チームに加え、7