４月も半ばとなり、衣替えの季節となりました。冬物の衣類をクリーニングする人も多いと思いますが、短時間でお得に洗濯できる場所を取材してきました。札幌市中央区のコインランドリーです。こちらの店では自分で洗うほか、店員が衣類などを洗ってくれる「洗濯代行サービス」を売りにしています。４月に入って冬物の衣類や布団を持ち込む客が増えているといいます。（来店客）「自分で持ってきて洗うよりも、プ