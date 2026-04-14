バレーボールのSVリーグ女子チャンピオンシップが12日までにベスト4が決まりました。レギュラーシーズンの上位8チームで争うチャンピオンシップは、リーグ戦1位〜4位クラブのホームゲームで2戦先勝方式を採用。1勝1敗となった場合は3試合目を行って勝者を決定します。リーグ1位のNECレッドロケッツ川崎が8位の埼玉上尾メディックスに2連勝。リーグ4位の大阪マーヴェラスも5位のヴィクトリーナ姫路に2連勝で、NEC川崎と大阪MVが準決