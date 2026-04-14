NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。中日は、落合英二2軍投手コーディネーターが1軍のマネジャー兼スコアラーも兼任することが発表されました。カード一巡し、中日はここまで3勝11敗の借金「8」でリーグ最下位。チーム防御率は4.29で特にリリーフ陣が防御率6.47と課題となっています。