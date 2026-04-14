ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）が本拠地マウンドで23球を投げた。捕手を立たせて直球、カーブ、スライダー、チェンジアップの全球種を投げ「傾斜を確認したかったんで」と話した。前回8日の西武戦は7回1失点で来日初黒星を喫するも防御率0・69と安定感が光る。次回は中8日で17日のオリックス戦に先発予定。カード頭で本拠地での初白星が懸かる右腕は「慣れていかないといけない」と準備を整えていた。