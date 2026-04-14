「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）２歳マイル王のカヴァレリッツォがクラシックの舞台でもスピードを見せつける。朝日杯ＦＳ覇者が皐月賞を勝ったのは１３年のロゴタイプまでさかのぼるが、陣営は初の２０００メートルも対応可能とジャッジ。１９年に制した父サートゥルナーリアの背中を追いかける。一方、データ班は共同通信杯を逃げ切ったリアライズシリウスを推奨した。▼傾向（過去１０年）牡馬クラシックの第１弾。