ソフトバンクのスチュワートが6連戦の先陣を斬る。中8日で14日の楽天戦に先発。開幕2連勝中だが「味方が点を取ってくれた後に点を取られたりしている。修正したい」と引き締めた。内容次第では今後も“火曜日の男”として定着する可能性もある。先発ローテーションは再編成される見通しで、楽天との3戦目（16日）は大津が先発予定だ。