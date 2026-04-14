【中村晃の“新”かぼす論】開幕してから2週間が過ぎました。ここまで結果の良しあしはありますが、準備や打席内でのアプローチの仕方は、やりたいことができてるのかなと思います。今季の1打席目は4月2日の楽天戦。2点を追いかける9回無死一、二塁での代打でした。いつも通りの緊張感で場面を意識することなく冷静に臨み、四球を選ぶことができました。チーム状態も良く現状は代打での役割が中心なのかなと思っています。限