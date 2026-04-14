14日のロッテ戦に先発の日本ハム・達は、好相性の敵地で今季初勝利を狙う。プロ初勝利、プロ初完封もZOZOマリンで挙げ、同球場では4試合27イニング連続無失点。4日のオリックス戦は6回途中126球の力投も、3失点で勝ち星付かず。「球速は結構いい感じ。変化球の精度を上げれば抑えられる」と手応え。中9日登板には「トレーニングしながら回復」と不安要素はなく、「良い状態で臨めると思う」と万全を強調した。