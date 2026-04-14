ソフトバンクの育成3年目、大泉周也外野手（26）は持ち味の打撃で急成長を見せている。今春キャンプから新たな練習法を取り入れ、課題だった速い球への対応力がアップ。その伸びしろは明石健志R＆Dグループスキルコーチも認めるほどで、ファーム・リーグの開幕から打率3割をキープしている。高校、社会人、独立リーグとプロでの活躍を夢見て野球に打ち込んできた。大事な家族のためにも支配下契約を勝ち取る決意だ。2軍公式戦