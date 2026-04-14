筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第41回は「花見といえば」☆津森宥紀投手＝家族だんらんの時間毎年春に家族で花見をする。屋台を端から端まで見て食べ物を買うのが楽しみで、最も好きなのはベビーカステラ。「飲み物もいっぱい買います」と満面の笑みで話す。3月末、桜が満開の時にお花見チャンスがあったが「髪を切りに行っちゃいました。2カ月切っていなかったので」。＜ちな