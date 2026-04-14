ソフトバンクの倉野投手コーチが、近日中のオスナの1軍合流を否定した。抑えの杉山が左手を骨折して戦線離脱したが、元守護神は起用法を巡り球団との交渉が続いてる。同コーチは「まだ（球団との話し合いが）まとまっていません。契約のことは分からないが、12日に本人と話し、状態は把握しています」と語った。14日に救援投手を2軍から昇格させてブルペンを強化する。