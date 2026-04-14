白髪が気になり始めたとき、隠すのではなくデザインとして活かす選択肢を持っておくと、ヘアスタイルの幅がぐっと広がります。ハイライトやレイヤーを効果的に取り入れることで、伸びてきた根元が自然になじむメリットも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪を味方につける洗練されたボブをご紹介します。 ラフな質感が魅力のハイライトボブ 柔らかなグレージュカラーをベース