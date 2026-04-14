会社が順調に成長しているかどうかは、意外とバックオフィスの惨状に表れる。華々しい事業内容の裏側で、管理部門が機能不全に陥っているケースもあるようだ。投稿を寄せたの50代女性（事務・管理）が転職した先は、起業して3年目という法人だった。組織としての基盤を固めるべき時期だが、その実態はあまりに危ういものだった。（文：篠原みつき）資料は「ざっくり」ファイリング。決算直前なのに「1年分まるごと未入力」女性が入